Хуснуллин: в городах-миллионниках целесообразнее строить трамвайные линии, чем метро

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Развивать метрополитен необходимо в крупнейших городах России - Москве и Санкт-Петербурге, где есть большой пассажиропоток. В остальных городах-миллионниках целесообразнее прокладывать трамвайные линии, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в субботу во время прямого эфира в Instagram.

"Почему в городах-миллионниках нужно делать трамваи, а не метро? Большой поток [пассажиров в метро] - это Москва и Санкт-Петербург. И там есть смысл строить метро или развивать железную дорогу. В городах-миллионниках лучше делать трамваи", - сказал Хуснуллин.

В пример вице-премьер РФ привел проект продления линии метрополитена в Челябинске, куда будет интегрирован трамвай. "Вместо метро делаем трамвай, который частично пойдет по земле, в построенную ранее линию метро спустится, пройдет там через центр города и потом пойдет по городской территории", - рассказал Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину о том, что комплексная программа развития общественного транспорта в регионах будет разработана до конца года на основе проектов по модернизации транспортной системы в Таганроге, Саратове и Волгограде.