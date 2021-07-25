В Иране заявили, что отсутствие ядерной сделки приведет к росту цен на продовольствие

ТЕГЕРАН, 25 июля. /ТАСС/. Иранские власти не смогут сдерживать рост цен на продовольствие внутри страны, если не будет подписано соглашение о возобновлении действия ядерной сделки. Такое мнение выразил в воскресенье член сельскохозяйственной комиссии Меджлиса (парламента) Ирана Забихолла Азами.

"Я могу сказать, что подписание ядерной сделки - очень значимый фактор на данном направлении. Если этого не произойдет, на следующем этапе <...> мы больше не сможем контролировать цены", - цитирует его агентство ILNA.

Депутат добавил, что "если правительство Эбрахима Раиси не примет меры для налаживания своевременных поставок и обеспечения сельскохозяйственного сектора, то к следующему году [по иранскому календарю, начинается 21 марта 2022 года] Иран столкнется с проблемой подорожания куриного мяса".

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Тегерана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с исламской республики, выполнения Ираном своих обязательств в атомной сфере, возвращения Вашингтона в сделку. Представители государств - участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе также проводят отдельные консультации с американской делегацией без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, потом - в первых числах июня. Затем переговорщики по ядерной сделке взяли перерыв в работе, чтобы провести консультации в своих столицах для подготовки к финальному раунду диалога.