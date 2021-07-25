Глава Минторга США надеется на скорое принятие плана по инфраструктуре на $1,2 трлн

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Администрация США настроена оптимистично в отношении скорого принятия в Конгрессе плана по развитию инфраструктуры на $1,2 трлн. Об этом заявила министр торговли Джина Раймондо в интервью телеканалу CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Мы находимся очень близко [к принятию программы]. Это финальные штрихи, мы настроены оптимистично, - сказала Раймондо. - Мы [администрация США] взаимодействуем с сенаторами на ежедневной основе. Мы настроены очень хорошо".

Министра попросили прокомментировать высказывания спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (представляет Демократическую партию) в интервью телеканалу ABC о том, что голосование по законопроекту в нижней палате может быть отложено, пока не будет принят более масштабный, так называемый примирительный план на сумму около $3,5 трлн. "Это сложно и необычно. Но это то, чего хотят американцы, чего они заслуживают. <...> Я постоянно слышу от представителей бизнеса: "Одобрите этот план", - отметила представитель администрации.

При этом 22 июля инфраструктурный план не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США из-за противодействия со стороны республиканцев. На голосование был вынесен вопрос о начале дебатов по законопроекту. Для утверждения этой инициативы за нее должны были высказаться не менее 60 сенаторов, однако в итоге за переход к дебатам в верхней палате, где места между республиканцами и демократами разделены поровну, проголосовали 49 сенаторов, остальные 51 - против.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в последний момент изменил свой голос, также высказавшись против начала дебатов. Как отмечают американские СМИ, этот технический шаг позволил ему снова вынести вопрос на голосование в короткие сроки. Один из переговорщиков, сенатор-демократ Марк Уорнер заявил телеканалу Fox News, что законодатели 26 июля могут приступить к рассмотрению документа.

24 июня президент США Джо Байден вместе с группой сенаторов от обеих партий согласовал пакет ассигнований с целью модернизации инфраструктуры страны на $1,2 трлн. Одновременно глава американской администрации намерен добиваться принятия отдельного плана объемом порядка $3,5 трлн, который основан на объявленной им ранее программе модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США. По оценке президента, воплощение замысла стало бы крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны. Главная составная часть плана демократа - это модернизация транспортной инфраструктуры. Байден предлагает покрыть расходы на реализацию плана путем увеличения налогов, в том числе на прибыль корпораций. Республиканцы подвергли план президента критике.