Минск договаривается на поставку к концу августа около млн доз китайской вакцины

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Белоруссия ведет переговоры с тремя китайскими компаниями по совместному производству вакцин против COVID-19, а также о коммерческой поставке к концу августа около 1 млн доз вакцины. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ в воскресенье посол Белоруссии в КНР Юрий Сенько.

"Сегодня идут переговоры с тремя китайскими компаниями, которые производят вакцины. Мы надеемся, что в ближайшее время будет принято решение по производству вакцины совместно с Китаем на территории Республики Беларусь", - сказал он. Посол также сообщил, что Минздрав Белоруссии по поручению главы государства ведет переговоры о закупке коммерческой партии вакцин, специально для республики по хорошим скидкам. "Мы надеемся, что в ближайшее время будет подписан контракт, и в Республику Беларусь, думаю, уже к концу августа этого года будет направлено около миллиона доз вакцины, которые будут распределены по клиникам для дальнейшего вакцинирования нашего населения", сказал дипломат.

Он напомнил, что в течение первого полугодия этого года Китай направил безвозмездно в Белоруссию 400 тыс. доз вакцин компании Sinopharm. "Она очень востребована, она котируется как вакцина с очень высокой эффективностью", - отметил дипломат.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население. В Белоруссию доставили три партии китайской вакцины Vero Cell. 3 июня в Белоруссии была зарегистрирован российская вакцина "Спутник Лайт".