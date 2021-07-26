Площадь застрахованных посевов в Омской области в 2021 году составила около 700 тыс. га

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Площадь застрахованных посевов составила в 2021 году в Омской области, где в последние годы аграрии страдают от засухи, около 700 тыс. га. В 2021 году в области было засеяно 2 млн 731 тыс. га пашни, соответственно страхованием охвачена четверть всех посевов, сообщил в понедельник ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

"У нас вышла площадь страхования вообще хорошая, будет где-то под 700 тыс. га, это лучший показатель в стране. В прошлом году было около 550 тыс. га", - сказал Дрофа.

Он также отметил, что страхование посевов - это жизненная необходимость для сибирских аграриев. "Мы находимся в зоне рискованного земледелия с низкой водообеспеченностью пашни, особенно в южных районах региона", - пояснил министр

Способствует увеличению объемов и компенсация фермерам части затрат на страхование. На эти цели в 2021 году из регионального бюджета было выделено около 100 млн рублей, добавил Дрофа.

Летом 2020 года от сильной засухи на территории Омской области погибло 65 тыс. га и пострадало более 460 тыс. га посевов. В регионе вводился режим ЧС. По прямым затратам омские аграрии понесли ущерб на сумму около 290 млн рублей, еще в 6 млрд рублей оценивался недобор урожая. В 2021 году суховеи и почвенная засуха стали причиной введения режима ЧС в 17 районах Омской области.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2020 году здесь было собрано 3,03 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 277,2 тыс. тонн масличных культур, почти 398 тыс. тонн картофеля и овощей, а также 6,2 тыс. тонн льноволокна.