Индекс биржи Гонконга упал на 2,5% на фоне ужесточения контроля регуляторов в КНР

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 июля. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась в понедельник падением котировок на фоне ужесточения контроля со стороны регуляторов над высокотехнологичной и образовательной сферами в КНР. В первые минуты операций индекс Hang Seng рухнул на 678 пунктов (2,48%) - до значения 26 643, свидетельствуют данные этой площадки.

Более чем на 4% подешевели акции крупнейшей здесь "голубой фишки" - интернет-гиганта Tencent - до 509 гонконгских долларов за бумагу ($65,5).

В минувшие выходные Государственное управление по контролю за рынком КНР обязало Tencent Music Entertainment Group - дочернюю компанию холдинга, разорвать эксклюзивные соглашения с мировыми звукозаписывающими компаниями в течение 30 дней. В связи с нарушением антимонопольного законодательства ей также предстоит выплатить штраф в размере 500 000 юаней (около $77 тыс.).

Вместе с тем давление на рынок оказало решение регулирующих органов КНР ужесточить контроль над деятельностью образовательных компаний в стране, которые в том числе занимаются онлайн-репетиторством. От них потребовали стать некоммерческими организациями, также им запретили проводить биржевые листинги и привлекать иностранный капитал.

На этом фоне на 40% рухнули в цене акции компании Scholar Education Group, базирующейся в городе Шэньчжэнь. На 36% упала капитализация другой китайской образовательной фирмы New Oriental Education.

В отрицательной зоне также проходят торги на фондовых площадках материкового Китая.