Чистая прибыль "Ленты" по МСФО за I полугодие сократилась на 42,7%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Ленты " по МСФО за I полугодие 2021 года сократилась на 42,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года до 5,1 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Общая выручка ретейлера за шесть месяцев выросла в годовом сопоставлении на 0,5%, до 218 млрд руб., за II квартал показатель сократился на 0,2%, до 110,8 млрд руб. Розничные продажи "Ленты" в I полугодии 2021 года выросли на 0,7%, до 214,9 млрд руб., во II квартале показатель сократился на 0,1%, до 109 млрд руб.

Онлайн-продажи за шесть месяцев выросли на 322% в годовом сопоставлении (до 7,9 млрд руб.), при этом онлайн-заказы выросли на 426%, до 4,4 млн. Во II квартале онлайн-продажи выросли в три раза по отношению к аналогичному периоду 2020 года, составив 4 млрд рублей. Объем онлайн-продаж за второй квартал составил 3,7% от общего объема продаж "Ленты". Доля собственного сервиса экспресс-доставки компании "Ленточка" в онлайн-продажах "Ленты" выросла с 38% в I квартале до 41% во II квартале, в то время как доля собственной платформы Click & Collect выросла с 2,6% в I квартале до 4,5% во II квартале. Собственная платформа компании Click & Collect функционирует во всех городах присутствия магазинов "Ленты".

Рентабельность по EBITDA составила 8%. EBITDA сократилась на 20,8%, до 17,5 млрд руб. в I полугодии 2021 года в связи со всплеском продаж в I полугодии 2020 года на фоне локдауна, а также в результате инвестиций в реализацию стратегии развития "Ленты". Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 1,7x по состоянию на 30 июня 2021 года. Капитальные расходы в I полугодии 2021 года выросли на 40% в годовом сопоставлении и составили 5 млрд рублей. Рост данного показателя обусловлен тем фактом, что в I полугодии 2020 года компания временно приостанавливала капитальные расходы на фоне неопределенности, связанной с пандемией. Инвестиции в I полугодии 2021 года были связаны со строительством новых гипермаркетов и супермаркетов, открытием магазинов формата "Мини Лента", а также строительством распределительных центров и инвестициями в IT. Капитальные расходы в 2021 году ожидаются в объеме до 5% от выручки.

Сопоставимые розничные продажи (LFL) снизились на 0,7% в I полугодии, в то время как средний чек LFL вырос на 1,4% и LFL-трафик сократился на 2,1%. Во II квартале 2021 года сопоставимые розничные продажи снизились на 2,6%, на фоне сокращения среднего чека на 7,9%, что было частично компенсировано ростом LFL-трафика на 5,8%. "Такие результаты отражают тот факт, что во II квартале 2020 года средний чек LFL был необычайно высоким, а LFL-трафик - ниже, чем обычно", - отметили в компании.

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Общее количество магазинов "Ленты" на конец II квартала составило 255 гипермаркетов, 139 супермаркетов и 12 магазинов "Мини Лента". В августе компания ожидает закрытие сразу двух сделок: о присоединении 161 супермаркета "Билла Россия" и 75 магазинов сети "Семья" в Перми и Пермском крае. "Лента" повысила прогноз расширения торговых площадей на 2021 год: компания планирует добавить не менее 200 тыс. кв. м торговых площадей против 100 тыс. кв. м, прогнозировавшихся ранее.