Морскую и речную набережные в Сочи реконструируют в рамках программы развития города

СОЧИ, 26 июля. /ТАСС/. Реконструкция набережной реки Мзымта в Адлерском районе Сочи начнется осенью этого года в рамках программы развития города до 2030 года, после нее начнется реконструкция морской набережной в том же районе, сообщили в понедельник в пресс-службе Минстроя РФ по итогам рабочей поездки замминистра строительства и ЖКХ Юрия Гордеева.

"Осенью 2021 года планируется приступить к реконструкции набережной реки Мзымты в Адлерском районе курорта. На участке от устья реки Мзымты до пешеходного моста через нее будет положена новая брусчатка, заменят систему наружного освещения, а также отремонтируют парапет, отделяющий прогулочную пешеходную зону от реки. Проект реконструкции уже получил положительное заключение государственной экспертизы, работы начнутся в октябре по завершении курортного сезона", - говорится в сообщении. Уточняется, что работы будут вестись в рамках программы развития Сочи до 2030 года.

В дальнейшем планируется реконструировать морскую набережную Адлера. Кроме того, в число приоритетных сочинских объектов, требующих модернизации, вошли очистные сооружения канализации Бзугу. Первая очередь линии очистки была введена до Олимпиады 2014 года, строительство второй ведется в настоящее время. Введение ее в эксплуатацию позволит увеличить мощность сооружения вдвое - до 140 тыс. кубометров в сутки. Этого достаточно, чтобы обеспечить потребности части Центрального района Сочи.

Кроме того, в этом году в Сочи будут построены школа на 1 100 мест и детсад на 300 мест в микрорайоне Северная Бытха, где сложился дефицит социальных объектов. Средства выделены по программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Модернизация инфраструктуры в Сочи требует комплексного подхода и больших инвестиций. Часть задач уже находится в стадии реализации с привлечением федеральных субсидий. Это, в первую очередь, строительство объектов социальной инфраструктуры и обновление инженерных систем. При этом инвестиционный потенциал Сочи гораздо больше, и совместно с региональными властями и федеральными ведомствами прорабатываются и дополнительные инструменты инфраструктурного развития, способные ускорить модернизацию города", - привела пресс-служба слова Гордеева.

О программе

Программа развития курорта "Новый Сочи" должна решить основные проблемы города по социальному и инженерному направлениям, а также создать условия для комфортной жизни людей. Она рассчитана до 2030 года. В рамках программы планируется построить 200 социальных и инженерных объектов.