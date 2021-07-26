Цена литра бензина Аи-92 в России за неделю выросла на 7 копеек

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 19 по 23 июля 2021 года увеличились на 7 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 45,86 рубля за литр. Цены на бензин Аи-95 выросли на 9 копеек и составили 49,35 рубля за литр. Цена на дизельное топливо возросла на 4 копейки, до 50,16 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин Аи-92 более всего подорожал в Северо-Кавказском федеральном округе - на 24 копейки, до 46,01 рубля за литр соответственно.

Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 56 991 рубль за тонну, что на 924 рубля выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены поднялись на 946 рублей - до 57 029 рублей за тонну.

По данным Thomson Reuters Kortes, бензин Аи-95 более всего подорожал в Северо-Кавказском и Сибирском федеральном округах - на 16 копеек, до 49,73 и 48,61 рубля за литр соответственно.

Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 59 861 рубль за тонну, что на 474 рубля выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 619 рублей - до 59 758 рублей за тонну.

Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 1 111 рублей и достигла 61 332 рубля за тонну.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли.