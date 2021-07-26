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Минэкономразвития создаст дорожную карту для решения проблем в сфере туризма

Глава министерства Максим Решетников сообщил, что ведомство планирует обновление дорожных карт по вопросам интеллектуальной собственности, экспорту и промышленному строительству

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития разработает дорожную карту по устранению проблем в сфере туризма, возникших из-за пандемии. Об этом сообщил в понедельник глава министерства Максим Решетников в эфире телеканала "Россия-24".

"Отдельно мы договорились собрать все проблемы туризма в одном месте - в одну дорожную карту, сделать отдельно механизм дополнительный взаимодействия с туристической сферой", - сказал он.

Решетников уточнил, что министерство планирует обновление дорожных карт по вопросам интеллектуальной собственности, экспорту и промышленному строительству.

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РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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