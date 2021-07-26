МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ростуризм создал комиссию по контролю за качеством сервиса и услуг в отелях, в рамках которой он будет в том числе проводить проверки гостиниц на соответствие их сертификации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его главу Зарину Догузову.

"В Ростуризме впервые создана и работает специальная комиссия по апелляциям, на площадке которой мы как раз отрабатываем жалобы, связанные с качеством сервиса и услуг в отелях. У нас действует обязательная классификация отелей, и она предполагает, к примеру, обязательную круглосуточную работу ресепшен, ежедневную уборку, частоту смены постельного белья и полотенец, и многое другое. И это вне зависимости от количества звезд. Мы исходим из того, что гостиницы должны каждый день, то есть всегда, соответствовать заявленному перечню стандартов, а не только тогда, когда отель получает сертификат", - сказала она.

Глава Ростуризма отметила, что представители ведомства будут жестко следить за этим, инициировать проверки через аккредитованные организации, вплоть до лишения классификации. "Хочу отметить, что бизнес в целом реагирует на наши запросы и в большинстве случаев оперативно устраняет недоработки. За половину курортного сезона нами, в том числе в ручном режиме, отработаны десятки таких случаев", - сказала она. Говоря о недобросовестном поведении в части ценообразования, то есть об односторонней отмене броней, попытках перепродать эти номера дороже, Догузова отметила, что Ростуризм вместе с ФАС России и Роспотребнадзором мониторит рынок и еще в начале сезона предупредил бизнес о гражданско-правовой и административной ответственности.

По ее словам, после того, как ведомства отработали ряд таких случаев, количество жалоб резко сократилось. "Конечно, к сожалению, мы получаем жалобы и на грубое, пренебрежительное отношение к гостям курортов. Хочу сказать, что мы не оставим ни один такой случай без внимания, будем жестко реагировать. Уважительное и гостеприимное отношение к каждому гостю должно быть безусловным приоритетом отрасли", - подчеркнула Догузова.

Она добавила, что главной задачей Ростуризма в этом летнем сезоне является оказание туристам услуг адекватного качества, а также контроль за соблюдением прав туристов. "Мы в постоянном режиме получаем и отрабатываем жалобы и обращения туристов через социальные сети, горячие линии Ростуризма и ОНФ, а также специально запущенный проект туризмконтроль.рф, через который каждый к нам может обратиться. Больше всего жалоб ожидаемо касается качества сервиса и услуг, а также недобросовестного поведения игроков рынка в части формирования цен", - подчеркнула глава Ростуризма.

Другие поручения Ростуризма

В пресс-службе ведомства также сообщили, что Ростуризм просит муниципалитеты обратить особое внимание на ухоженность и чистоту городских, курортных пространств. Кроме того, в ведомстве напомнили, что пляжи тоже проходят классификацию, она добровольная. По данным Ростуризма, в России ее прошли менее 2% пляжей. Ростуризм просит регионы ускорить процесс классификации и со своей стороны готов на принципах софинансирования помочь с их обустройством, заключили в ведомстве.