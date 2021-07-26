Поручение кабмина России по вторсырью поможет перейти к экономике замкнутого цикла

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Инициатива правительства РФ об использовании вторсырья в производстве поможет России перейти к экономике замкнутого цикла. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС руководитель лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Содном Будатаров.

Раннее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 1 ноября подготовить законопроект о перечнях продукции и товаров, при производстве которых можно использовать вторичное сырье.

"В России, в отличие от многих стран мира, большой технологический задел и опыт промышленной переработки вторичного сырья. Тем не менее, регулирование вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья в России находится в зачаточном состоянии. России нужен не просто закон о вторичных материальных ресурсах и регулировании рынка вторичного сырья, а, учитывая современные тенденции, отдельный закон об экономике замкнутого цикла. Такой законопроект создаст системные предпосылки для максимального вовлечения вторичного сырья в повторный хозяйственный оборот", - сказал Будатаров.

По его словам, подготовка перечня товаров, которые можно производить в России с использованием вторичного сырья, в первую очередь, является устойчивым сигналом рынку, что задача по созданию экономики замкнутого цикла начинает приобретать видимые очертания.

"Теперь этот сигнал необходимо усилить другими инициативами. В частности, повсеместным внедрением принципа "больше разделяешь - меньше платишь". Согласно нему, любое домовладение, где есть ТСЖ, управляющая компания, юридические лица автоматически получают возможность перейти на оплату "по факту" и не платить по нормативу при самостоятельной организации раздельного сбора отходов. Так, примеры Севастополя, Самары и других регионов показали, что плата за вывоз отходов для домовладений снижается в два-три раза, а для юридических лиц в 3-40 раз. При этом собственники отходов - владельцы вторсырья не только снижают издержки, но и зарабатывают на продаже вторсырья", - указал эксперт.

По его мнению, в масштабах страны эта мера позволит досрочно - в течение двух-трех лет - выполнить национальную цель по снижению в два раза объемов доходов, вывозимых на полигоны. Переход на оплату по факту в нормативных актах предусмотрен, но он всячески саботируется на местах, подчеркнул представитель РАНХиГС.

О перерабатывающих мощностях

Как подсчитали в РАНХиГС, в стране не менее 86 макулатурных, 44 стекольных, 20 крупных полимерных предприятий. Также есть заводы по переработке автомобильных аккумуляторов и шин, нефтесодержащих отходов, электротехнического и электронного оборудования, химических источников тока (батареек), геотекстильные предприятия и так далее. В частности, завод "Пларус" в Московской области - единственное в России предприятие по переработке ПЭТа в ПЭТ, мощности которого позволяют принять не более 10% от общей массы вторичного ПЭТ.

"Кроме законодательных шероховатостей, все предприятия по переработке вторсырья испытывают постоянный дефицит в качественном сырье из-за отсутствия налаженной системы раздельного накопления отходов и разветвленной заготовительной инфраструктуры, позволяющей собирать чистую и тщательно отсортированную упаковку. Решением проблемы станет введение полной расширенной ответственности производителей товаров и упаковки и направление этих средств рециклинговым предприятиям и сборщикам вторичного сырья", - подытожил Будатаров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.