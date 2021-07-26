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Минтранс и РЖД проработают отправку пассажиров с Дальнего Востока авиарейсами

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минтрансу и РЖД проработать варианты отправки пассажиров отмененных с Дальнего Востока поездов авиарейсами. Об этом журналистам сообщили в секретариате первого вице-премьера.

"Андрей Белоусов поручил Минтрансу России и ОАО "РЖД" проработать возможность отправить пассажиров отмененных с Дальнего Востока поездов авиарейсами. Билеты таким пассажирам должны быть предложены по льготной цене, не выше стоимости приобретенных ими железнодорожных билетов", - отметили в секретариате.

Кроме того, поручено проработать вопрос состояния железнодорожных мостов Восточного полигона в зонах потенциального подтопления.

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