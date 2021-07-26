МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. СПБ Биржа представила новый бренд и фирменный стиль, что стало результатом процесса ребрендинга, который начался летом 2020 года. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

Новые логотип и фирменный стиль СПБ Биржи будут внедрены поэтапно на всех носителях. На первом этапе ребрендинга изменится визуальный стиль корпоративных сайтов биржи и ее аккаунтов в социальных сетях.

Новый бренд торговой площадки будет отражен и в брендах ее дочерних операционных компаний - расчетного депозитария и клирингового центра, добавил директор по маркетингу СПБ Биржи Михаил Иванов. Партнером биржи по разработке бренд-платформы и новых компонентов бренда - наименования, логотипа и визуального стиля - выступила компания ONY.

Прежний бренд представлял биржу с 2012 года. "За это время СПБ Биржа прошла значительный путь развития, что вызвало необходимость перехода к новому бренду, чтобы точнее отразить динамику развития площадки, ее рыночное положение и современные контексты", - добавили в компании.

С 2 июля торговая площадка официально переименована в "СПБ Биржа" (SPB Exchange). Компания является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении на организованных торгах СПБ Биржи находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.