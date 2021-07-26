Власти считают, что режим свободной таможенной зоны на Курилах активизирует инвестирование

ТАСС, 26 июля. Режим свободной таможенной зоны на Курильских островах, возможность введения которого обсуждают власти РФ, активизирует процессы инвестирования на Сахалине, сообщил журналистам в понедельник губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с работниками сахалинской рыбопромышленной отрасли заявил, что такая возможность обсуждается. Введение подобного режима, по его словам, могло бы помочь предприятиям импортировать необходимое оборудование и другие товары.

"Для нас это приятный сюрприз, это прозвучало в присутствии бизнесменов, которые занимаются рыбной отраслью. Что это может дать Сахалину и Курилам? В первую очередь, это активизация работы по инвестированию, и, конечно, мы многие усилия прикладываем для того, чтобы инвестиции приходили на нашу землю. Мы работаем над тем, чтобы диверсифицировать экономику Сахалина и Курил, в частности, <…> можно удвоить, утроить объемы переработки рыбы, можно сделать серьезный шаг в области развития туризма, у нас есть все необходимое для того, чтобы сделать эти шаги", - сказал Лимаренко.

Он также не исключил, что для реализации будут использоваться проекты по цифровизации.

"Мы сделаем все необходимое для того, чтобы инвесторы как можно быстрее пришли. <…> Будем сейчас активно работать с правительством РФ, с департаментами, которые будут разрабатывать документы, будем им оказывать всяческую помощь", - добавил губернатор.

Мишустин ранее также заявил, что по возвращении из рабочей поездки на Дальний Восток представит президенту России Владимиру Путину предложения по льготам для инвесторов на Курильских островах. Он отмечал, что инвесторов на этой территории могут освободить от части налогов, на островах можно установить режим свободной таможенной зоны. Обратить в этой поездке особое внимание на Курилы премьеру поручил президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию "необходимых условий для участников экономической деятельности". Президент также анонсировал "уникальные и беспрецедентные" меры по развитию экономической деятельности на Курильских островах.