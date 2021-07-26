Число сельхозярмарок увеличат в Калужской области для стабилизации цен на овощи

ТАСС, 26 июля. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил правительству региона увеличить количество сельскохозяйственных ярмарок для местных производителей, что позволит повлиять на снижение цен на овощи, в том числе из "борщевого набора", сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"Владислав Шапша <...> поручил министерству конкурентной политики совместно с министерством сельского хозяйства активизировать организацию сельскохозяйственных ярмарок", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В сетевых магазинах региона, по данным пресс-службы, 1 кг картофеля стоит от 25 до 60 рублей, капусты - от 27 до 57 рублей, моркови - от 50 до 70 рублей, свеклы - от 70 до 90 рублей, лука - от 20 до 30 рублей. "В сравнении с регионами ЦФО средние темпы роста цен в области можно объяснить действующими ограничениями торговой надбавки в размере не более 10% на отдельные товары", - отметили в пресс-службе.

При этом за прошедшую неделю в регионе наметилась тенденция к снижению цен, например, картофель подешевел на 7,7%, морковь - на 6,9%, лук - на 2,8%. Нестабильность цен власти региона связывают с тем, что местный урожай продуктов "борщевого набора" еще не поступил на областной рынок. "В настоящее время калужане могут приобрести только томаты и огурцы местного производства. География основной реализуемой продукции: Ростовская область, Краснодарский край, Удмуртия, Нижний Новгород, Московская и Волгоградская области, Крым, а также Армения, Азербайджан, Узбекистан и Турция", - добавили в пресс-службе.