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Рост промпроизводства в Северной Осетии за первое полугодие составил более 50%

На показатели повлияло пятикратное увеличение объема производства одежды, а также резиновых и пластмассовых изделий

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Северной Осетии к июлю 2021 года увеличился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в министерстве промышленности и транспорта региона.

"За шесть месяцев 2021 года индекс промышленного производства по Республике Северная Осетия - Алания составил 152,8%, в том числе по добыче полезных ископаемых - на 23,5%, по обрабатывающим производствам - на 37,8%", - сказали в министерстве.

Такой рост обусловлен, в частности, пятикратным увеличением объема производства одежды, а также резиновых и пластмассовых изделий. Кроме того, в республике в 27,3 раза выросло производство текстильных изделий, готовых металлических изделий - в два раза, а мебели - почти на четверть. В натуральном выражении выросло производство известняка, доломита, природных песков, безалкогольных напитков, колбасных изделий, а также хлеба и хлебобулочных изделий, добавили в министерстве.

Индекс производства - показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Индекс производства используется при анализе динамики физического объема продукции.

Объем промпроизводства в Северной Осетии по итогам 2020 года по сравнению с предыдущем годом увеличился на 24,7%.

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