На Ставрополье вдвое увеличили собираемость курортного сбора

ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Ставрополье за первое полугодие 2021 года собрало более 125 млн рублей курортного сбора, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник исполняющий обязанности министра туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут.

"За первое полугодие 2021 года в бюджет Ставропольского края от уплаты курортного сбора поступило 125,7 млн рублей. Объем доходов бюджета Ставропольского края от уплаты курортного сбора за аналогичный период 2020 года составил 62,9 млн рублей", - сказал Реут. Таким образом, поступления выросли почти вдвое.

По словам собеседника агентства, за первое полугодие 2019, допандемийного года, собрали свыше 139 млн рублей курортного сбора.

"Всего на 2021 год предусмотрено более 282 млн рублей плановых поступлений по плате за пользование курортной инфраструктурой", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что за счет средств курортного сбора в 2021 году в Ессентуках благоустроят северную часть лечебного парка и парк Победы; в Кисловодске установят освещение на мемориальном комплексе "Журавли" и памятную стену из барельефов героев Великой Отечественной войны, а также несколько бюветов для минеральной воды. Помимо этого, в Пятигорске благоустроят сквер вокруг здания ЗАГСа, реконструируют Поющий фонтан; в Железноводске благоустроят курортный парк от улицы Парковой к Пушкинской галерее, а также сквер по улице Труда

Закон о введении курортного сбора приняли в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент начался в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В Ставропольском крае в нем участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.