Инфляционные ожидания россиян в июле выросли на 1,5 п.п.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Инфляционные ожидания населения в июле выросли на 1,5 процентного пункта (п.п.) по сравнению с июнем и достигли 13,4%, следует из данных Банка России.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 13,4% (+1,5 п. п. к июню). Наблюдаемая населением инфляция в июле тоже выросла. Ее медианная оценка составила 16,5% (+1,6 п. п.). Оценки наблюдаемой и ожидаемой инфляции возросли у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений", - отметил регулятор.

По данным мониторинга, проведенного Банком России в июле 2021 года, ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед снизились впервые с декабря 2020 годв, но оставались существенно выше локальных максимумов 2019-2020 годов. Средний ожидаемый темп прироста цен в ближайшие три месяца составил 4,4% в годовом выражении (в июле 2020 года - 2,2%).

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2021 году в РФ составит 5,7-6,2%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.