Чубайс считает, что у России есть шанс занять европейский рынок водорода

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия в случае создания эффективной водородной индустрии сможет занять развивающийся европейский рынок водорода. К 2030 году речь может идти о $20-30 млрд, сказал в понедельник специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?".

"В Европейской водородной стратегии <…> содержится важнейшая цифра - 10 млн тонн. Европейский рынок водорода в 2030 году. Примерно половину этого рынка Европе придется покрывать импортом. У России здесь беспрецедентные шансы получить колоссальный европейский рынок водорода при правильном разворачивании событий в России", - сказал Чубайс.

Он напомнил, что, по оценкам специалистов, по действующей трубопроводной системе можно экспортировать в смеси от 10 до 20% водорода без ее модернизации.

"Эта новая индустрия, которая может быть создана в стране уж точно для экспорта, если даже не считать собственного российского рынка <…> Это национальный проект колоссального масштаба, который мы можем и должны развернуть в ближайшие если не кварталы, то, по крайней мере, годы", - сказал спецпредставитель президента.

Насколько жестко мир ставит перед собой цели по уходу от сжигания углеводородов, настолько интенсивно ему придется компенсировать это не только возобновляемой, атомной и гидроэнергетикой, но и созданием водородной индустрии, подчеркнул он.

"То, что предстоит в мире сделать по водородной индустрии, несопоставимо со всем тем производством водорода, который есть на сегодня в мире. Именно в этом смысле у России фантастические возможности, как, пожалуй, ни у одной другой страны", - сказал Чубайс.

Зеленый или голубой водород

Отвечая на вопрос о предпочтительном способе производства водорода в России, Чубайс сказал, что, несмотря на текущие более высокие затраты на производство так называемого зеленого водорода, получаемого электролизом воды за счет энергии возобновляемого источника, существуют тенденции их снижения, а для голубого водорода из природного газа есть тенденции роста затрат.

"России правильно начинать с голубого [водорода], а дальше постепенно увеличивать долю зеленого, - считает он.

Европейская водородная стратегия, напомнил он, основана на зеленом водороде, а российская - на голубом, так как в России много природного газа.

Но в дальнейшем экономический выигрыш будет давать электролиз плюс возобновляемая энергетика. "У России фантастические возможности по возобновляемой энергетике. Россия - страна номер один в мире по ветропотенциалу", - сказал Чубайс, отметив, что высоким ветропотенциалом обладают именно северные регионы, где уже есть соответствующие возможности транспортировки водорода.