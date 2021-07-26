"Ъ": банки стали препятствовать в операциях компаниям из информационного списка ЦБ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Крупные российские банки начали препятствовать проведению операций с юрлицами из информационного списка ЦБ РФ, который регулятор составил, исходя из признаков нелегальной деятельности на финрынке. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, один крупный банк рекомендовал в течение 30 дней закрыть счет в компании из списка. Другой структуре было отказано в открытии счета, такие примеры не единичны. Источники "Коммерсанта" также отмечают, что следующим шагом со стороны финансовых структур может быть отказ от приема платежей в пользу компаний из списка.

Банк России в июне начал публиковать списки компаний, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке. В ЦБ отметили, что публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.

ЦБ выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности ЦБ принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также с иностранными регуляторами для применения иных мер.

В перечень попали 2 тыс. компаний, в том числе иностранные организации, оказывающие услуги россиянам.