В штаб-квартире ВТО распространили запрос ЕС на консультации с РФ по спору о госзакупках

ЖЕНЕВА, 26 июля. /ТАСС/. Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) опубликовал в понедельник на своем сайте официальный запрос Евросоюза на проведение консультаций с Россией в рамках спора о госзакупках. В официальном письме говорится, что ЕС оспаривает несколько российских мер, осуществляемых в рамках программы импортозамещения.

"Российская Федерация приняла ряд мер, являющихся частью более широкой программы импортозамещения, нацеленной на замещение посредством набора ограничений и стимулов импортных товаров и услуг, предоставляемых иностранными субъектами, местными товарами и услугами, предоставляемыми российскими организациями", - отмечается в документе.

При этом товары и услуги, предлагаемые российскими предприятиями, как утверждают в ЕС, получают предпочтение во время тендеров и аукционов, и уплачиваемая им сумма может быть до 30% выше первоначально ими заявленной. Кроме того, в Евросоюзе расценили как "неавтоматические и произвольные" разрешения на закупки товаров за рубежом, которые выдает правительственная комиссия по импортозамещению. Авторы жалобы считают, что эти и некоторые другие российские меры не соответствуют обязательствам России в рамках ВТО.

Как пояснили в секретариате организации, просьба о проведении консультаций "официально инициирует спор в ВТО". Консультации "дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение, не прибегая к дальнейшей тяжбе". Если консультации в течение 60 дней не увенчаются урегулированием спора, инициировавшая его сторона может попросить о создании третейской группы для рассмотрения тяжбы и вынесения решения.

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Екатерина Майорова сообщила в прошлый понедельник журналистам, что Москва готова провести консультации с Евросоюзом по спору в рамках ВТО, прояснить вызывающие у ЕС сомнения аспекты и показать их соответствие правилам ВТО.

Предмет спора

ЕС оспаривает "три российские меры, которые, как представляется, несовместимы с законодательством ВТО, в частности с основным принципом национального режима ВТО, требующего, чтобы члены ВТО относились к иностранным и отечественным производителям недискриминационным образом", заявила 19 июля в Брюсселе пресс-служба Еврокомиссии.

Первая мера - это "дискриминационная оценка заявок на закупку". "На этапе оценки своих закупок некоторые связанные с государством организации вычитают 15% (до 30% для определенных товаров) из предложенной цены на отечественные товары или услуги российских организаций. Если затем будет выбрана заявка с отечественными товарами или услугами российской организации, то впоследствии все равно будет уплачена полная цена. Это означает, что импортные товары или услуги иностранных компаний оцениваются менее благоприятно на этом этапе оценки, поскольку они не получают выгоды от этого снижения цен на 15%. Это приводит к дискриминации в отношении заявок на импортные товары или услуги, предоставляемые иностранными организациями", - утверждает ЕК.

Вторая оспариваемая мера - "требования к предварительным разрешениям". "Российским компаниям, которые хотят закупать определенную продукцию машиностроения за рубежом, требуется разрешение российской комиссии по импортозамещению. Это разрешение, по-видимому, выдается на произвольной основе и не требуется для приобретения отечественной машиностроительной продукции", - говорится в документе.

Третья мера - "требования к национальным квотам при закупках". Как заявила ЕК, в случае "примерно с 250 товарами, включая транспортные средства, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, до 90% должны составлять отечественные товары".