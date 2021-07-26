Минфин предлагает лицензировать производство и оптовую торговлю сигаретами

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минфин разработал проект закона о госрегулировании оборота табачной продукции в России, производство и оптовую торговлю сигаретами предлагается лицензировать. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается установить виды деятельности в сфере табачного рынка, осуществление которых подлежит лицензированию, а также порядок получения (переоформления) и аннулирования действия лицензий. Так, законопроектом предусмотрено лицензирование следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенных табачных изделий и сырья; производство, хранение и поставки произведенных табачных изделий; оптовая торговля табачными изделиями; оптовая торговля сырьем", - отмечается в пояснительной записке к документу.

В ней также говорится о том, что, по оценкам экспертов, доля нелегальной табачной продукции в Российской Федерации за 2016-2018 годы увеличилась с 1,5% до 8%. В 2019 году тенденция к увеличению нелегального оборота табачной продукции сохранилась. Такой нелегальный оборот по итогам года составил 15%. В 2020 году доля нелегальной табачной продукции сократилась до 7%.

"Однако существенную роль в замедлении данной тенденции сыграли ограничения в виде закрытия государственных границ и сокращения каналов продаж, связанные с распространением коронавирусной инфекции", - считают авторы законопроекта. Они также напомнили о том, что ставки акциза на табачную продукцию повышены с 1 января 2021 года на 20% по сравнению с 2020 годом. В связи с этим повышаются риски дальнейшего роста объемов нелегального производства и оборота табачной продукции, говорится в пояснительной записке.

В настоящее время отдельными функциями по регулированию табачного рынка наделены Минсельхоз России, Минздрав России, МВД России, Роспотребнадзор, ФНС России и ФТС России. При этом, по мнению авторов документа, конкретные и действенные механизмы контроля за производством и оборотом табачной продукции в рамках этих функций практически отсутствуют. "Избыточное количество федеральных органов исполнительной власти, регулирующих табачный рынок, разрозненное нормативно-правовое регулирование и несогласованные задачи приводят к отсутствию скоординированных решений в этой сфере и, как следствие, увеличению нелегального производства и оборота табачной продукции", - отмечается в пояснительной записке.

Что это дает

Таким образом, законопроектом предусматривается введение государственного регулирования производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля (надзора) в указанной сфере, при этом в качестве модели регулирования предлагается использовать уже налаженную систему государственного регулирования и контроля алкогольного рынка. В целях предотвращения незаконного производства табачных изделий законопроектом предлагается установить требования к основному технологическому оборудования для производства табачных изделий и сырья путем введения обязанности по его обязательной государственной регистрации. При этом в случае, если такое оборудование не используется, оно должно быть законсервировано.

Данные о табачных изделиях

Минфин предлагает передать данные о немаркированных табачных изделиях в алкогольную ЕГАИС.

"Для лиц, осуществляющих производство табачных изделий, которые не подлежат обязательной маркировке средствами идентификации и сырья, предусматривается обязанность по оснащению оборудования техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота табачных изделий и сырья в единую государственную автоматизированную информационную систему учета, которая будет функционировать на базе доработанной единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС)", - отмечается в пояснительной записке.

Информация о производстве и обороте табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, будет поступать в ЕГАИС в автоматическом режиме из государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, указывается в документе.

Как говорится в документе, указанные технические средства представляют собой программные средства ЕГАИС и программно-аппаратные средства лиц - участников табачного рынка. Для лиц, осуществляющих оптовую продажу немаркируемых табачных изделий, также предусматривается обязанность фиксации в ЕГАИС информации об объемах продаж посредством использования таких технических средств. При этом, поскольку программное обеспечение ЕГАИС устанавливается бесплатно на собственные программно-аппаратные средства лиц, осуществляющих производство или оптовую продажу немаркируемых табачных изделий и сырья, дополнительных затрат в этой части со стороны бизнес-сообщества не потребуется.

Информация о производстве и обороте табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, будет поступать в ЕГАИС в автоматическом режиме из государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, указывается в документе.

Другие меры в законопроекте

На предотвращение незаконного производства и оборота табачной продукции и сырья также направлены такие содержащиеся в законопроекте положения, как запрет розничной продажи сырья и табачных изделий не в потребительской упаковке, отдельные ограничения по перемещению немаркированной табачной продукции, обязательное наличие сопроводительных документов при обороте табачной продукции и сырья.

В законопроекте предлагается установить основные положения, регулирующие вопросы федерального государственного контроля (надзора), определить круг полномочий федерального органа по контролю и надзору на табачном рынке, основания для приостановления и аннулирования лицензий, а также применение иных мер воздействия по отношению к недобросовестным участникам рынка, в том числе изъятие или конфискация табачных изделий и сырья, находящихся в нелегальном обороте, и оборудования для их производства.

За нарушения обязательных требований, установленных законопроектом, и иные правонарушения в сфере производства и оборота табачных изделий и сырья предполагается установить административную или уголовную ответственность. "Реализация предлагаемых законопроектом мер позволит установить эффективный контроль за производством и оборотом табачных изделий и сырья, повысить легальность табачного рынка и создать понятные предпринимательскому сообществу условия его функционирования. При этом его реализация не приведет к возникновению негативных последствий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности", - считают авторы документа.