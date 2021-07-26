Свердловские власти объяснили дефицит сахара проблемами с логистикой и высоким спросом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Дефицит сахара из-за логистических проблем и повышенного спроса отмечается в магазинах торговых сетей Свердловской области. В несетевых магазинах нехватки сахара нет, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве АПК региона.

Ранее в соцсетях жители нескольких городов региона начали жаловаться на отсутствие сахара.

"В настоящее время в ряде магазинов торговых сетей наблюдается такая проблема. Она связана с логистикой и поставкой через транспортные компании в торговые объекты сахара, а также с повышенным ажиотажным спросом населения в период сбора ягод. В большинстве несетевых магазинов сахар есть. Он продается по установленным ранее ценам", - сообщили в министерстве.

По данным властей, в ближайшее время проблемы по логистике будут устранены, сахар будет доступен повсеместно.