Более 48 тыс. домовладений догазифицируют в Калужской области в 2021-2022 годах

ТАСС, 26 июля. Власти Калужской области завершили инвентаризацию домов, которые подлежать догазификации без привлечения средств населения. Сети проведут более чем в 1 тыс. населенных пунктов до границ участков свыше 48 тыс. домовладений, сообщается в понедельник на официальной странице областного министерства строительства и ЖКХ во "ВКонтакте".

"Выполнена инвентаризация негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах. Общее количество таких домов в области составило более 48 тыс. в 1 108 населенных пунктах. Разработан сводный план-график их догазификации", - говорится в сообщении.

Работу по инвентаризации негазифицированных домов в населенных пунктах в Калужской области начали в мае 2021 года. Для этого был организован региональный штаб, а также кол-центр для обработки обращений жителей.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа не более 7 кубометров газа в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.