Проект по запуску электрички от Балтийского вокзала в Пулково могут начать в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Реализацию проекта по запуску скоростной электрички от Балтийского вокзала в терминал Пулково могут начать в 2021 году. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании по развитию транспортной инфраструктуры президенту РФ Владимиру Путину.

"Проект РЖД по запуску скоростной электрички от Балтийского вокзала в терминал Пулково является частью глобального проекта развития Петербургского железнодорожного узла. Проект находится в высокой степени проработки. Готовы уже в 2021 году активно начать его реализацию, чтобы в 2024 году жителям и гостям города и области предоставить качественно новый сервис. Необходима финансовая поддержка федерального центра. Также транспортная доступность аэропорта находится в зависимости от проекта строительства госкомпанией "Автодор" прямого съезда с трассы М-11", - сообщил он.

Беглов также напомнил, что при поддержке правительства России уже начался новый этап реализации проекта по строительству второго терминала аэропорта Пулково. Финансирование проекта составляет более 40 млрд рублей, завершить строительство планируется к 2025 году. Благодаря этому Пулково войдет в число крупных аэропортов Европы с пассажиропотоком до 30 млн человек в год. Губернатор Петербурга подчеркнул, что одна из важнейших целей - объединить пригородные электрички и городской транспорт в единую систему. В частности, организовать движение в направлении Сестрорецка, Тосно, Гатчины и Пушкина.

"В качестве эффективного инструмента развития общественного транспорта Санкт-Петербург - первый и единственный пока регион в стране начал использовать механизм государственно-частного партнерства. Первый проект - это трамвай "Чижик" на выделенной полосе, Вы хорошо этот проект знаете. Он заслужил хорошую оценку жителей нашего города, соединил Красногвардейский район со станцией метро Ладожская. Современный европейский трамвай с выделенной полосой - можно сказать, это скоростное открытое метро", - сказал губернатор.

Он также добавил, что реконструкция Санкт-Петербургского железнодорожного узла со строительством северо-восточного и юго-западного обходов позволит вывести транзитный железнодорожный трафик за пределы исторического центра Санкт-Петербурга. Однако ресурсов бюджета Санкт-Петербурга недостаточно для выполнения поставленных задач. Объединение средств из городского, федерального бюджета, а также кредитных и привлеченных средств из внебюджетных источников даст возможность реализовать заявленные масштабные проекты.