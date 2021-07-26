Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,42% по итогам дня

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале недели демонстрировал сдержанную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,42% - до 3750,1 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,42%, до 1602,53 пункта.

Доллар на 19:36 мск снижался на 0,02% - до 73,74 рубля, евро рос на 0,29% - до 87,09 рубля.

Внешний фон был противоречивым. С одной стороны на внешних площадках превалировали продажи. "Индекс делового климата IFO Германии за июль показал ухудшение настроений немецкого бизнеса, а продажи нового жилья в США в июне упали в месячном выражении на 6,6% при ожидавшемся росте на 3,5%. Также поводы для настороженности дал Китай, который усиливает регуляторное давление на ряд сегментов бизнеса. В Пекине указали на тупиковый характер ситуации, сложившейся в торговых отношениях в США", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Вместе с тем статистика по заболеваемости COVID-19 указала на некоторую стабилизацию, суточный прирост числа регистрируемых в мире случаев заражения вернулся ниже отметки 500 тыс. человек. Нефть помимо этого поддержало локальное отступление американской валюты - индекс доллара отошел в направлении 92,5-92,6 пункта.

Корпоративны сектор

В лидерах ростанаходятся акции "Русагро" (+3,95%) после публикации сильных результатов продаж за второй квартал 2021 года.

"Выручка компании выросла на 45% год к году, при этом наибольший рост показал масложировой сегмент, доля которого составляет 59% - выручка в нем увеличилась на 73%. Основной причиной таких высоких показателей стала комфортная ценовая конъюнктура. Средняя стоимость продукции "Русагро" за отчетный период повысилась на 65% год к году", - поясняет главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции" Владимир Потапов.

При этом локомотивом для положительной динамики индексов РФ стал и банковский сектор: бумаги Сбербанка (+1,88%) и TCS Group (+1,67%). "Вероятно, банки положительно отреагировали на решения ЦБ об изменениях норм резервирования. Также ЦБ увеличил прогноз прибыли по сектору, допустив, что она в текущем году превысит 2 трлн рублей", - отмечает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

Рынок на завтра

Во вторник круг тем, обсуждаемых участниками торгов, останется прежним - ключевые статданные, сигналы регуляторов, цены на сырье, геополитика, вирусные сводки, отчетности компаний.

"В США финансовые отчеты за II квартал 2021 завтра представят Alphabet, Microsoft, Apple. Отметим также в этот день американскую статистику - показатели за июнь по базовым заказам на товары длительного пользования и июльский индекс доверия потребителей CB. Сильные движения в индексах до заседания ФРС в эту среду маловероятны, многие инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию", - полагает Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи во вторник будет формироваться в пределах 3690-3790 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 73-74,2 рубля.

Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи - 3720-3770 пунктов, для курсов доллара и евро - 73,25-74 рубля и 86,65-87,4 рубля соответственно.