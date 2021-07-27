Мишустин проведет на Сахалине совещание по ЧС на Дальнем Востоке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник продолжает рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Второй день его программы также пройдет в Сахалинской области.

В столице региона, Южно-Сахалинске, у главы российского кабмина запланировано совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока. Проводить его премьер будет по поручению президента РФ Владимира Путина.

В прошлую среду во время совещания с правительством глава государства затронул в том числе проблему лесных пожаров в Якутии. Он тогда заметил, что у Мишустина готовится рабочая поездка на Дальний Восток и предложил ему подумать, "где конкретно можно было бы коллег собрать", обсудить эту тему и смежные вопросы. Премьер в ответ заверил, что запланирует такое мероприятие.

Помимо этого президент поручал кабмину взять на контроль ситуацию с Транссибирской железнодорожной магистралью. Обе ее ветки подмыло из-за мощных ливней на Дальнем Востоке. В результате в Сретенском районе Забайкальского края в минувшую пятницу рухнул железнодорожный мост, из-за чего движение поездов было остановлено. Правительство, согласно распоряжению Путина, должно следить за ходом восстановительных работ и жизнеобеспечением регионов, которые затронуло ЧП.

Осмотр аэровокзала

В Южно-Сахалинске Мишустин также ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса. Его создание началось в конце 2017 года.

Первоначальная стоимость проекта была оценена в 6,7 млрд рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета. Новый терминал рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий.

Изначально областные власти сообщали, что объект будет введен в эксплуатацию в 2019 году, затем срок сдачи перенесли. На это повлияла в том числе недостаточно качественная проработка проекта: субподрядчик вынужден был приостанавливать работы из-за обнаружения неучтенных в проекте сетей. Вторая причина - законодательные изменения в требованиях, предъявляемых к досмотровому оборудованию.

Аэропорт Южно-Сахалинска является международным. Это крупнейший аэровокзал в области. В декабре 2016 года в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация путем присоединения филиалов "Аэропорт Оха", "Аэропорт Ноглики", "Аэропорт Шахтерск" и "Аэропорт Зональное".

С аэропортом сотрудничают девять авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в десять городов России и семь городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Туда отправляются в том числе туристические чартеры. Однако существующее здание аэровокзала не отвечает строительным нормам и требованиям сейсмоустойчивости и не подлежит реконструкции.

Осмотр жилого фонда

После этого российский премьер осмотрит в Южно-Сахалинске жилье, которое строится в рамках программы переселения граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Сахалинская область первой в России завершает эту программу.

Так, в прошлом году в регионе расселили 126 тыс. квадратных метров такого жилья. Теперь по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко островной регион становится пилотным в реализации новой программы переселения из аварийного фонда. До конца 2026 года планируется расселить свыше 640 тыс. аварийных квадратных метров. На реализацию пилотной программы сахалинские власти за пять лет направят из всех источников 61,3 млрд рублей.

Строительство нового жилья в островном регионе проходит по национальному проекту "Жилье и городская среда". Сначала он был рассчитан на 2019-2024 годы, но затем был продлен до 2030 года вместе с остальными нацпроектами. Программа включает четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Беседа с губернатором

В графике Мишустина также запланирована встреча с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Такие беседы являются традиционными для поездок председателя правительства РФ в регионы. Во время них обсуждается ситуация в субъекте в целом, обозначаются перспективные направления и проблемные вопросы.

Продолжение программы

В последующие дни глава кабинета министров побывает в Хабаровском крае, где посетит судостроительный и авиационный заводы в Комсомольске-на-Амуре, и в Иркутской области, где осмотрит учреждения здравоохранения и цеха авиационного завода.

На посту председателя российского правительства Мишустин посещает Дальний Восток уже во второй раз. Ранее премьер был там в августе 2020 года. Тогда он в течение недели посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.