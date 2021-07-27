В Курганской области намерены создать сеть из восьми индустриальных парков до 2024 года

ТАСС, 27 июля. Курганские власти планируют завершить создание в регионе сети из восьми индустриальных парков до 2024 года. Планируемый объем привлеченных благодаря паркам инвестиций превысит 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в фонде "Инвестиционное агентство Курганской области".

Сеть промышленных парков формируется в регионе по плану ускоренного развития. Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. Однако регион стал первым, чья программа индивидуального развития была согласована.

"Планируется организовать сеть из восьми индустриальных парков в регионе до 2024 года. Три парка заканчивают строиться летом этого года, один уже полностью загружен, там работает 20 резидентов. Строительство еще двух парков планируется завершить до конца 2021 года. На территории парков ожидается регистрация более 50 резидентов, создание порядка 1 тыс. новых рабочих мест <...> планируемый объем привлеченных инвестиций превысит 1 млрд рублей", - сказали в фонде.

В "Инвестиционном агентстве" уточнили, что также уже есть пять потенциальных резидентов для создаваемой в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ) "Курганская". "[Они готовы] реализовать инвестиционные проекты на территории ОЭЗ, в рамках которых планируется создание около 400 рабочих мест. Ожидается привлечение более 5 млрд рублей инвестиций. Это проекты по производству битумных изделий, запорной арматуры, железобетонных изделий, элементов питания", - добавили в фонде.

Также в Курганской области созданы территории опережающего социально-экономического развития в моногородах Варгаши, Далматово и Катайск. "Сейчас на территории ТОСЭР работает 21 резидент, из них только 10 резидентов зарегистрированы в текущем году", - отметили в фонде.