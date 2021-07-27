Объем ВВП города Санья в Китае за январь-июнь вырос на 20,3%

САНЬЯ /Китай/, 27 июля. /ТАСС/. Объем ВВП китайского города Санья (южная провинция Хайнань) за январь-июнь вырос на 20,3% в годовом выражении и составил почти 40 млрд юаней (около $6,18 млрд). Такие данные городского таможенного управления публикует газета "Санья жибао".

Первичный сектор экономики за указанный период вырос на 4,3% в годовом выражении, до 5,48 млрд юаней ($846,9 млн). Вторичный - на 11,1%, до 4,65 млрд юаней ($718,7 млн), а третичный сектор - на 25,3%, до 29,8 млрд юаней ($4,6 млрд). Инвестиции в основные фонды за первое полугодие также выросли на 33,8% в годовом выражении.

За январь-июнь, указали в статистическом ведомстве, общий объем розничных продаж потребительских товаров в Санья вырос на 106,5% и составил 28,5 млрд юаней ($4,4 млрд). По темпам роста данного показателя город Санья занял первое место в провинции. Что касается беспошлинных товаров, то за указанный период объем их продаж составил 19,7 млрд юаней ($3,04 млрд), что более чем в два раза превысило показатель за аналогичный период 2020 года.

В первом полугодии наблюдался и рост турпотока. За январь-июнь этот курортный город принял более 13 млн туристов, что на 130,1% больше показателя первой половины прошлого года. Если сравнивать с первым полугодием 2019 года, то рост составил 9,1%. Доходы от туризма выросли на 343,6% в годовом выражении и составили 43,55 млрд юаней ($6,7 млрд).