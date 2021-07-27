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Минэкологии Красноярского края потребовало с КНП 300 млн рублей за разлив дизтоплива

ЧП произошло 4 марта 2020 года на нефтебазе АО "Красноярскнефтепродукт" в поселке Рыбное

КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с АО "Красноярскнефтепродукт" (КНП) свыше 300 млн рублей после разлива дизтоплива в Мотыгинском районе весной 2021 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба суда.

4 марта 2020 года на нефтебазе АО "Красноярскнефтепродукт" в поселке Рыбное из-за разгерметизации дизельного трубопровода произошел разлив более 95 тонн ГСМ.

"Поступило исковое заявление Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края о взыскании с АО "Красноярскнефтепродукт" свыше 300 млн рублей вреда, причиненного окружающей среде вследствие аварийной разгерметизации трубопровода дизельного топлива", - сообщили в суде.

По данным истца, при осуществлении хозяйственной деятельности по эксплуатации источника повышенной опасности, осуществляемой с нарушением законодательства по охране окружающей среды, КНП допустило загрязнение реки Ангары нефтепродуктами. Вред реке истец оценивает в сумму 304,008 млн рублей.

Разрыв трубопровода, предположительно, произошел в результате подвижки грунтов.

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