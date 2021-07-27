Polymetal в I полугодии снизил общее производство на 1%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Polymetal в январе - июне 2021 года уменьшил производство по сравнению с аналогичным показателем годом ранее на 1%, до 714 тыс. унций золотого эквивалента, говорится в сообщении компании.

Производство золота в первом полугодии снизилось на 1%, до 635 тыс. унций, серебра - сократилось на 4%, до 9,4 млн унций.

Во втором квартале 2021 года производство уменьшилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 339 тыс. унций в золотом эквиваленте, производство золота снизилось на 6%, до 299 тыс. унций.

Выручка Polymetal за шесть месяцев текущего года возросла по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 12% и достигла $1,274 млрд. Чистый долг компании за отчетный период увеличился на 35%, до $1,83 млрд.

Компания сохраняет планы по производству в 2021 году 1,5 млн унций в золотом эквиваленте. Денежные затраты Polymetal в 2021 году составят $700-750 на унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты - в среднем $925-975 на унцию золотого эквивалента.

"Во II квартале Polymetal показал стабильные результаты. Все предприятия выполнили бюджетные показатели, а на Нежданинском были завершены основные строительно-монтажные и начаты пусконаладочные работы, что является критически важной вехой в реализации этого проекта", - отметил глава Polymetal Виталий Несис, слова которого приводятся в сообщении.

Polymetal также отмечает многочисленные задержки отправки ключевого оборудования из Европы для строительства АГМК-2 в связи с ситуацией на Суэцком канале. "Руководство компании рассматривает альтернативные варианты обеспечения своевременной доставки оборудования для реализации ключевых этапов проекта, включая заказ судна для перевозки штучного груза по увеличенной стоимости", - говорится в сообщении.

О компании

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков с активами в России и Казахстане.

Основной акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса (23,99%), free float превышает 75%.