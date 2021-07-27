В регионах Сибири до конца 2022 года планируют газифицировать более 360 тысяч хозяйств

ТАСС, 27 июля. Более 360 тыс. домохозяйств планируется газифицировать до конца 2022 года в регионах Сибирского федерального округа (СФО), где самый низкий уровень газификации в России. Об этом сообщается во вторник на сайте полномочного представителя президента РФ в СФО.

"В настоящее время округ значительно уступает среднероссийскому показателю уровня газификации. Всего в рамках реализации поручения президента России планируется обеспечить подключение к газу более 360 тыс. домохозяйств в Республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях. На территории республик Тыва и Хакасия, Красноярского края на данный момент отсутствует магистральный газопровод", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 января 2021 года средний уровень газификации природным газом в России составлял 71,4%. При этом самый низкий уровень газификации - 16,8% - остается в Сибирском федеральном округе. Насколько проведение газа в 360 тыс. хозяйств повлияет на общий уровень газификации округа, не уточняется.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.