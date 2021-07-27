Власти Приамурья подсчитали ущерб сельскому хозяйству от паводка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области подсчитали ущерб, нанесенный сельскому хозяйству региона в результате последних паводков. Он составил 700 млн рублей, сообщил во вторник губернатор Приамурья Василий Орлов на совещании по ликвидации последствий ЧС на российском Дальнем Востоке под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Сейчас Амурская область переживает мощный паводок, там введен режим ЧС межрегионального характера. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживают 2,5 тыс. человек, а также 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попали 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, пострадали более 7 тыс. человек.

"По сельскому хозяйству, <...> по предварительной оценке, ущерб составляет 700 млн рублей", - сказал Орлов.

Он добавил, что регион уже направил в Минсельхоз РФ обращение на покрытие ущерба. Всего области необходим 981 млн рублей: 700 млн - покрытие ущерба по посевам, 142 млн рублей - затраты по лизинговым платежам и 49 млн рублей - проценты по кредитам. "Прошу поручить Минсельхозу РФ оказать поддержку нашим сельхозтоваропроизводителям", - обратился Орлов к Мишустину.

Губернатор Амурской области также отметил, что из-за систематических паводков в регионе фиксируется все больше вспышек заболеваний у домашнего скота. По его словам, между этими событиями есть прямая связь. "В 2019 году нами за счет средств регионального бюджета было изъято у населения 16,5 тыс. голов свиней. Мы направили из регионального бюджета 300 млн рублей на <...> выплаты. Это значительные средства для многих регионов. Тоже надо рассмотреть эту тему, как можно регионы поддержать", - попросил Орлов.

Ремонт поврежденных паводком дорог

Власти Амурской области обратились к федеральным властям с просьбой профинансировать ремонт автомобильных дорог в регионе, пострадавших в результате паводков.

"Оценили ущерб после паводка этого года в сумме 3 млрд 150 млн рублей, были повреждены 151 км дорог, 19 мостов и 88 пропускных систем. Для восстановления транспортной доступности мы из резервного фонда области выделили 500 млн рублей на наиболее пострадавшие районы, но этих средств явно не достаточно. Прошу оказать содействие в выделении федерального финансирования для эффективного восстановления дорог", - обратился Орлов к Мишустину.

По информации губернатора, в Амурской области дороги ежегодно страдают от паводков и прочих ЧС. При этом средств на их восстановление каждый раз сильно не хватает, а помощь от федерального центра приходит несвоевременно. К примеру, в 2018, 2019 и 2020 годах ущерб по дорогам составил почти 2,5 млрд рублей. В 2021 году из федеральной казны на дороги региону было предоставлено 685 млн рублей только на ликвидацию последствий паводков 2019 года.

Ранее во вторник Орлов рассказал, что в области было возведены 54 дамбы протяженностью 28 км, что позволило не допустить в этом году подтопления еще 16 населенных пунктов, в которых проживают более 67 тыс. человек. Были развернуты 10 пунктов временного размещения. Власти региона установили размер единовременной выплаты на уровне 30 тыс. рублей тем, чьи дома пострадали в результате паводков.