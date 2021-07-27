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Россельхознадзор получил право поставок животноводческой продукции в Республику Конго

В ведомстве сообщили, что при необходимости посольство РФ готово оказать содействие отечественным компаниям в нахождении конголезских импортеров, которые помогут в подготовке документов для получения разрешения

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор получил право поставок животноводческой продукции в Республику Конго, в том числе говядины, свинины и яиц. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Республики Конго согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт продукции животного происхождения, предназначенной для употребления человеком, из России в Республику Конго: говядина и субпродукты, яйца и яичная продукция, готовая молочная продукция, свинина и субпродукты, мясо птицы и субпродукты, готовая мясная продукция", - отмечается в сообщении.

Ввоз указанной продукции осуществляется конголезскими компаниями-импортерами в соответствии с разрешением Министерства сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Республики Конго.

Как сообщили в Россельхознадзоре, при необходимости посольство Российской Федерации в Республике Конго готово оказать содействие отечественным компаниям в нахождении конголезских импортеров, которые помогут в подготовке документов для получения разрешения.

Кроме того, предприятия - производители продукции животного происхождения, желающие экспортировать продукцию в Конго, должны быть внесены в Реестр экспортеров информационной системы "Цербер" по стране Конго.

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