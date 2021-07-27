Омбудсмен: новые правила охраны труда позволят уйти от бюрократического формализма

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Изменения в правила охраны труда в России увеличат нагрузку на работодателя, но при этом повысят уровень безопасности сотрудников и позволят уйти от бюрократического формализма, считает общественный омбудсмен по вопросам надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета Партии роста Дмитрий Порочкин.

Госдума в июне приняла в третьем чтении поправки в раздел "Охрана труда" Трудового кодекса. По данным Минтруда РФ, обновленная редакция раздела концептуально меняет подходы в области охраны труда: приоритет отдан профилактике и обеспечению безопасности на рабочем месте, расширена самостоятельность работодателей, а работники плотнее вовлечены в управление охраной труда. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.

"Введение данных изменений хоть и увеличит нагрузку на работодателя, но это большой шаг навстречу повышению уровня и культуры безопасности, изменения менталитета в этой сфере и уход от привычного нам бюрократического формализма", - сказал Порочкин во вторник ТАСС, добавив, что поправки "существенно изменят подход и отношение как работников, так и работодателей к охране труда, повысив ее значимость, важность и приоритет".

В то же время он отметил, что не все предложения экспертов, участвовавших в подготовке законопроекта, были учтены.

"Например, введя в новую редакцию закона понятие профессиональных рисков и предлагая выстраивать систему охраны труда на рискориентированном подходе, наша инициатива по формированию службы охраны труда на предприятии исходя из оценки рисков в организации была проигнорирована, и оставлена старая схема, основанная на численности персонала. Также, к большому сожалению, легализации телемедицины и дистанционных медосмотров в ближайшее время не предвидится. А это то, чего в большей степени ожидали увидеть в новом законе крупнейшие транспортные предприятия: грузоперевозки, такси и так далее", - уточнил общественный омбудсмен.