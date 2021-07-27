Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин во вторник в режиме видеоконференции проведет совещание, на котором будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития страны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Наряду с внутренними встречами [у Путина] сегодня очень важное совещание запланировано на середину дня. Президент продолжает заниматься вопросами экономики страны, будет совещание по экономическим вопросам. <...> Речь пойдет о текущей социально-экономической ситуации в стране", - сказал Песков.

В совещании примут участие глава администрации президента Антон Вайно, помощник главы государства по экономическим вопросам Максим Орешкин, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Силуанов с Набиуллиной ездили недавно на встречу министров финансов и управляющих центробанками "двадцатки", об этом тоже пойдет речь на совещании", - добавил Песков.

Президент во вторник работает в Ново-Огареве.