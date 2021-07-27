Правкомиссия одобрила замену ставки LIBOR на специальную ставку Центробанка

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о замене ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) на специальную ставку Банка России при применении мер к кредитным организациям-нарушителям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"В настоящее время в законодательстве широко применяется в качестве эталона ставка LIBOR, которая служит ориентиром для краткосрочных процентных ставок на глобальном рынке. Однако после 2021 года будут прекращены расчеты и публикация индикатора LIBOR", - сказал председатель правления АЮР Владимир Груздев, слова которого привели в пресс-службе.

По его словам, нововведение связано с решением G20 о проведении реформы финансовых индикаторов. Российская правкомиссия уже рассмотрела и одобрила эту инициативу, добавил он.

"Подготовленный законопроект предлагает заменить ставку LIBOR ставкой, рассчитываемой Банком России. Она не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими банками вкладам в рублях, вкладам в долларах США и вкладам в евро. Данная ставка, в частности, будет использоваться Банком России при применении мер к кредитным организациям в случае неисполнения ими в срок предписаний об устранении нарушений", - пояснил Груздев.

Процентная ставка будет рассчитывать Банком России ежемесячно в рублях, долларах и евро и коснется вкладов "до востребования", а также широкого диапазона срочных вкладов.

"Надо заметить, что из-за отказав от LIBOR финансовый рынок ждет непростой переходный период. Ставку LIBOR до сих пор было принято считать ключевым ориентиром стоимости денег. В связи с прекращением ее использования участникам финансового рынка необходимо будет значительно изменить продуктовые портфели, модели управления рисками и IT-инфраструктуру. Решение об отказе от ставки LIBOR было принято из-за непрозрачности механизма ее образования", - добавил он.