В Думу внесли законопроект о праве кабмина издавать программы авиационной безопасности

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект, который в том числе предусматривает порядок издания федеральных программ обеспечения безопасности воздушного транспорта. Текст размещен в думской электронной базе.

"Положениями законопроекта правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по изданию федеральных программ обеспечения безопасности воздушного транспорта, контроля качества обеспечения транспортной безопасности воздушного транспорта, подготовки в области обеспечения транспортной безопасности воздушного транспорта", - говорится в пояснительной записке.

Как считают разработчики, такой порядок позволит "отразить в указанных документах требования и процедуры, содержащиеся в законодательстве в области обеспечения транспортной безопасности", которые направлены на предотвращение незаконного вмешательства в работу гражданской авиации. Данные программы должны соответствовать стандартам Международной организации гражданской авиации.

Законопроект также обязывает соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности юридических лиц, использующих здания и сооружения, которые по закону не относятся к объектам транспортной инфраструктуры, но расположены в их границах. "Реализация данной нормы направлена на комплексное и совместное обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта и расположенных в их границах зданий, строений, сооружений в целях достижения непрерывности обеспечения транспортной безопасности", - говорится в пояснительной записке.