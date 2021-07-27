{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Сочи прогнозируют рост экономики в связи с улучшением эпидобстановки

Предполагают, что восстановительный рост городской экономики после пандемии будет не ниже среднекраевого уровня

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Восстановительный рост экономики на уровне не ниже 104,5% прогнозируют в Сочи в 2021 году в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и развитием внутреннего туризма, сообщили в пресс-службе администрации Сочи во вторник.

"Оборот экономики курорта по итогам 2020 года превысил 321,1 млрд рублей. В текущем году мы прогнозируем восстановительный рост городской экономики после пандемии не ниже среднекраевого уровня 104,5% начиная со второго квартала текущего года", - сказала директор департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Татьяна Макарова, чьи слова приводит пресс-служба.

Прогноз роста показателей связан с улучшением эпидемиологической обстановки и снятием ограничений, что сказалось на росте потребительского спроса и развитии внутреннего туризма. Из-за сохраняющихся ограничений продолжает испытывать трудности сфера услуг, но в сферах транспорта, недвижимости, промышленности происходит рост.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
В ГТС Украины сообщили, что "Газпром" не бронировал допмощности по транзиту на август
Украинская компания ранее предложила на аукционе мощности в объеме до 63,7 млн куб. м в сутки
Читать полностью