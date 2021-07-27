Пассажиропоток аэропорта Минвод увеличился почти вдвое в I полугодии

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток крупнейшего на Северном Кавказе международного аэропорта Минеральные Воды (Ставропольский край) за январь - июнь 2021 года составил 1 млн 391,7 тыс., что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"За шесть месяцев 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 1 млн 391,65 тыс. человек. За первое полугодие прошлого года - 715 тыс. 890 человек, за аналогичный период 2019 года - 1 млн 159,75 тыс. человек", - отметили в пресс-службе. Таким образом, рост по сравнению с прошлым годом составил 94,4%, по сравнению с 2019-м - 20%.

Собеседник агентства добавил, что на внутренних линиях было перевезено 1 млн 311,2 тыс. человек (рост 96,4% к аналогичному периоду 2020 года, рост 31,9% к 2019 году), на международных линиях - более 80 тысяч человек (рост 67,1% к аналогичному периоду 2020 года, спад на 52% к 2019 году).

Международный аэропорт Минеральные Воды является крупнейшим на Северном Кавказе. Общий пассажиропоток в 2020 году составил 1,8 млн пассажиров, в 2021 году ожидается его рост на 39%.