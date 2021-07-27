"Русал" с августа снизит цены на алюминиевые полуфабрикаты для нацпроектов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Русал" с 1 августа 2021 года снизит цены на алюминиевые полуфабрикаты для национальных проектов в области энергетики, говорится в сообщении компании.

"Русал" заявляет о снижении цены на алюминиевые полуфабрикаты для производства самонесущих изолированных проводов (СИП) с 1 августа 2021. Данное решение будет способствовать повышению эффективности реализации национальных проектов в области энергетики", - сказано в сообщении.

"У российского рынка огромный внутренний нереализованный потенциал. И наша задача - оказать содействие добросовестным российским предприятиям в производстве кабельно-проводниковой продукции, способствовать повышению эффективности реализации национальных проектов в области энергетики", - сказал заместитель генерального директора "Русала" по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин, слова которого приводятся в сообщении.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2020 года производство алюминия компанией составило 3,755 млн тонн, а продажи алюминия снизились до 3,926 млн тонн (-6%).