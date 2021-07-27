Свердловские МСП за полгода заключили экспортные контракты на $19,5 млн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Предприятия малого и среднего бизнеса Свердловской области при участии Центра поддержки экспорта (входит в региональный фонд поддержки предпринимательства) заключили в первом полугодии 2021 года экспортные контракты на $19,5 млн. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС министр инвестиций и развития области Виктория Казакова.

"По итогам первого полугодия 2021 года <…> поддержку получил 221 предприниматель, и благодаря содействию центра с начала года 72 компании уже заключили 235 зарубежных контрактов на общую сумму $19,5 млн США", - сказала Казакова.

Эти показатели превышают цифры за аналогичный период 2020 года. Тогда при участии центра было заключено 168 экспортных контрактов, продукцию на $19 млн отправили на экспорт 58 компаний, уточнили ТАСС в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства.

Как отметил директор фонда Валерий Пиличев, основными статьями экспорта свердловских МСП являются пищевые продукты, обработанная древесина, изделия из камня, ткани, электроника, химия, удобрения. "Нужно учитывать, что это малый и средний бизнес, там, конечно, продуктов добычи ископаемых, как правило, нет, это <…> [в основном] обработанные материалы", - сказал он. Крупнейшими странами-партнерами стали Чехия, Германия, Австрия, Франция, Иран, ОАЭ, страны СНГ.

Казакова добавила, что для предпринимателей, которые работают по экспортным контрактам, в регионе до конца 2021 года планируется ввести новый сервис - "Таможенную карту", которая существенно облегчит работу по сопутствующим платежам. По словам министра, это продукт одного из российских банков, но фонды поддержки предпринимательства в регионах его до сих пор не предоставляли.