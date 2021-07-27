Почти 30 муниципальных предприятий остались без горячей воды в Мордовии из-за долгов

ТАСС, 27 июля. Муниципальные бюджетные организации Саранска задолжали 86,4 млн рублей компании "ЭнергосбыТ Плюс", в 28 организациях уже отключили горячее водоснабжение. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Мордовский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" начинает отключать горячую воду у муниципальных бюджетных организаций Саранска за долги в размере 86,4 млн рублей. Уже ограничена поставка тепловой энергии при задолженности за два и более месяцев в семи бюджетных учреждениях, в 28 муниципальных организациях отключено горячее водоснабжение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до 15 сентября планируется полное прекращение подачи тепловой энергии и горячего водоснабжения во все муниципальные объекты до полного урегулирования вопроса с оплатой. Сейчас в суде на рассмотрении находятся документы в отношении неплательщиков на сумму 75,7 млн рублей, оформлены досудебные претензии на 2,5 млн рублей.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Мордовию отметил, что Саранск является лидером в стране по сумме бюджетного долга. Он поручил Минэкономразвития РФ и властям Мордовии проработать индивидуальную программу социально-экономического развития региона на 2022-2026 годы.

В настоящее время программы индивидуального развития разработаны для десяти регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью - это Республики Алтай, Карелия и Тыва, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.

Госдолг республики составляет около 49 млрд рублей при доходной части бюджета на 2021 год в 45 млрд 501 млн рублей. По данным регионального Минфина, коммерческий долг на 1 июля 2021 года превышал 20,6 млрд рублей.