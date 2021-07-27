В Калужской области реализация 15 турпроектов может привлечь 1 млрд рублей инвестиций

ТАСС, 27 июля. Объем инвестиций в 15 туристических проектов в Калужской области, реализация которых начата в 2021 году Агентством по развитию туризма региона, может составить 1 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС гендиректор Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина.

"Одна из задач Агентства по развитию туризма Калужской области заключается в привлечении инвесторов. На данный момент у нас на разных этапах реализации находятся 15 проектов с объемом инвестиций от 15 млн рублей до 100 млн рублей и общий объем инвестиций может составить 1 млрд рублей", - сообщила она.

По словам Калединой, в регионе создаются глемпинги и гостиницы, а также более крупные инфраструктурные проекты. Один из масштабных - инвестиционный проект "Медынская слобода", который предполагает воссоздание архитектурного облика древнерусского города в сочетании с современными подходами к организации отдыха и развлечений. Проект был инициирован и развивается при поддержке заслуженного артиста РФ Игоря Угольникова. Планируемый объем инвестиций - 500 млн. рублей.

Еще одним значимым для региона, как отметила гендиректор агентства, является проект по созданию туристических рекреационных кластеров - "Дикий лес", который уже стал победителей конкурса "Мастера гостеприимства", новый формат президентской платформы "Россия - страна возможностей". Реализация проекта включает в себя обустройство парка клубного отдыха с созданием туристической инфраструктуры: 25 глэмпингов, СПА-комплекс "Бани мира", хаски парк и конный двор, парк воздухоплавания, прокат электроциклов и оборудованные велодорожки, ресторан, кинотеатр под открытым небом, веревочный парк и скалодром, улица мастеров, каскады прудов, ярморочная площадь.

В 2021 году планируется реализовать проект "Glampwood" на территории Жуковского района. Также, Агентство продолжает работу по сопровождению проекта "Концепция туристско-рекреационного кластера "Жиздра". По другим проектам, как пояснила Каледина, проводятся работы, связанные с подбором участка, его оформлением и регистрации потенциальных инвесторов на территории региона.

В этом году при поддержке Агентства был запущен проект "Лето на Оке", предусматривающий организацию экскурсионных прогулок по реке Оке на теплоходе и направленный на приобщение жителей и гостей региона к истории области. Ориентировочно в текущем сезоне прогулки осуществят более 18 тыс. жителей и гостей региона.