В Пензенской области не станут повышать стоимость аренды госимущества для малого бизнеса

ТАСС, 27 июля. Власти Пензенской области в 2022 году не станут увеличивать ставки арендной платы за пользование государственным имуществом, сообщается во вторник на сайте регионального правительства. Врио главы региона Олег Мельниченко во вторник провел совещание по вопросам продления моратория на стоимость аренды недвижимости и продаваемых земельных участков.

"Чтобы поддержать арендаторов и предотвратить расторжение действующих договоров, необходимо в 2022 году не повышать ставки арендной платы за пользование государственным имуществом Пензенской области", - приводятся в сообщении слова Мельниченко.

Он отметил, что 95% арендаторов госимущества - это субъекты малого и среднего предпринимательства. Им приходится преодолевать экономические последствия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Также до 1 января 2023 года планируется не повышать цены на земельные участки при продаже их собственникам недвижимости и не увеличивать размер платы за увеличение площади земельных участков в результате перераспределения. "В апрельском послании Федеральному Собранию РФ глава государства акцентировал внимание, что в период эпидемиологической нестабильности органы власти должны выступать главным защитником населения", - добавил Мельниченко.

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 31 августа. В регионе разрешили работу фуд-кортов и точек общественного питания в торговых центрах при условии заполняемости не более 50% от общей вместимости объекта. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 27 июля в Пензенской области выявлено около 55,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили порядка 46,2 тыс. человек, еще более 1,5 тыс. пациентов скончались.