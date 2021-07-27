В Омске разработали деревянные мосты, не уступающие по характеристикам железобетонным

ОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Инженеры Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) разработали деревянные мосты, которые при значительно меньшей стоимости сопоставимы по характеристикам с железобетонными мостами и предназначены для удаленных, в том числе арктических, лесистых территорий, рассказал во вторник ТАСС заведующий кафедрой "Мосты и тоннели" вуза, кандидат технических наук Павел Кобзев. Для возведения таких мостов не требуется доставка крупногабаритных грузов, конструкции могут изготавливать местные кадры прямо на строительной площадке.

"Наши конструкции на 30-40% дешевле аналогичных, сопоставимых по нагрузкам и сроку службы железобетонных конструкций. В первую очередь они предназначены для удаленных северных зон, богатых лесами - у нас это Якутия, Красноярский край, Карелия, Коми и т.д. Там большие сложности с доставкой крупногабаритных тяжеловесных конструкций, а эти конструкции можно изготавливать практически на строительное площадке с привлечением местных кадров", - рассказал Кобзев.

По его словам, конструкция таких мостов, в которых пролеты делаются из дощато-гвоздевых блоков, запатентована и является уникальной. "За рубежом в основном ориентируются на клееную древесину, для которой нужны заводы, - сообщил заведующий кафедрой. - Мы сделали акцент именно на конструкциях, которые можно изготовить в полевых условиях, без дальних транспортировок".

Средний мост длиной порядка 100 метров, отметил Кобзев, возводится за один летний сезон. "Опоры мы делаем капитального типа, поскольку это одна из уязвимых частей мостов, - отметил он. - Если старые деревянные мосты служили 10-15 лет, то здесь мы планируем срок службы не менее 50 лет". В Омской области уже возведено несколько мостов по таким проектам, специалисты вуза отслеживают их состояние. "Пока нареканий никаких нет", - сказал представитель университета.

По данным российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами "РАДОР", в России число деревянных мостов достаточно велико. На дорогах регионального и межмуниципального значения их почти 11% или 3 866 штук. На дорогах местного значения - более 28% или почти 8 260 мостов. По словам Кобзева, особенно актуальна проблема ветхих деревянных мостов для муниципалитетов. "В основном это дороги между поселениями и, как правило, у местных властей с финансированием проблемы, поэтому чем дешевле конструкция, тем лучше", - подытожил он.