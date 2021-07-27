Производство оленины по евростандартам позволит Якутии выйти на международный рынок

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Производство и переработка мяса и меха оленя по европейским стандартам в Арктической зоне Якутии позволит развивать экспорт из региона и выйти на международный рынок. Такое мнение во вторник высказал заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Михаил Погодаев.

"Я думаю, что такие технологии нам надо перенимать и в наших арктических районах, где у нас, вы сами знаете, нет инфраструктуры, и приходится оленей гнать сотни километров для того, чтобы забой произвести. Соответственно, теряется убойный вес оленей, там есть определенные проблемы. И здесь [необходимы] технологии по евростандарту, и можно будет эту продукцию выпускать на международный рынок, на экспорт", - сообщил он в ходе дискуссионного клуба, посвященного первичной переработке и хранению биоресурсов в Арктике, в проектном офисе развития Арктики (ПОРА).

Погодаев считает, что необходимо создавать и внедрять в работу на территории Арктической зоны РФ мобильное оборудование для убоя и переработки северного оленя. "Я вообще считаю, что нам необходимо вести работу по разработке специализированных технологий по убою и переработке продукции оленеводства, именно которые будут рассчитаны на северного оленя. Потому что сейчас <...> мы вынуждены устанавливать убойные цеха <...> и цеха по переработке, которые заточены под убой крупного рогатого скота или свиней. <...> Сегодняшние технологии, они не соответствуют вот этим требованиям, [евростандартам]" - пояснил он.

Замминистра добавил, что на данный момент в Нижнеколымском районе Якутии планируется создание инфраструктуры для мобильного убоя оленей, а также создание инфраструктуры для переработки продукции оленеводства и рыболовства с последующем использованием Северного морского пути для экспорта этой продукции на внешние рынки. Погодаев отметил, что на данный момент разрабатывается проектно-сметная документация проекта.

Северный морской путь проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана и соединяет европейские и дальневосточные порты России, устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.