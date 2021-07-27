IT-система с радиочастотными метками помогает врачам и пациентам госпиталя в Крылатском

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. IT-система с использованием радиочастотных меток внедрена на территории временного госпиталя в Крылатском для помощи врачам, пациентам и повышения эффективности администрирования. Портфельная компания "Роснано" - "РСТ-Инвент" - планирует масштабировать опыт в других медицинских учреждениях, сообщили во вторник в пресс-службе группы "Роснано".

Система предназначена для помощи как пациентам, так и врачам. Каждому человеку на территории медицинского учреждения выдается RFID-браслет. Специальная система в онлайн-режиме осуществляет сбор данных о том, где находится каждый пациент, в какое время и кого навещал врач. Кроме того, маркировка аппаратов рентгена, ЭКГ и УЗИ дает возможность собирать актуальную информацию о параметрах работы, местоположении, последнем использовании и об ответственных за эксплуатацию.

Система повышает эффективность администрирования, показывая общее количество часов, проведенных медперсоналом в красной зоне, что необходимо для расчета дополнительных выплат за переработку. Все передвижения людей и оборудования медперсонал и служба охраны могут наблюдать в режиме реального времени на интерактивной карте.

Комплексная аналитика поступает администрации госпиталя и Минздраву региона.

"Крылатское" - один из четырех резервных госпиталей, дополнительно открытых властями Москвы для увеличения коечного фонда и приема пациентов с COVID-19. Три других расположены в торговом центре "Москва", экспоцентре "Сокольники" и на ВДНХ.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.