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CNBC: Маск сравнил использование кобальта Tesla и Apple

По словам основателя Tesla, его компания использует в 50 раз меньше этого токсичного металла

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Основатель Tesla Илон Маск заявил, что его компания в относительном выражении использует в 50 раз меньше токсичного металла кобальт, чем Apple. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNBC.

"Apple, я полагаю использует 100% кобальта в своих батареях, телефонах и ноутбуках, однако Tesla не пользуется кобальтом в железофосфатных блоках батарей и почти не применяет его в химии на основе никеля. По средневзвешенным показателям мы, наверное, используем 2% кобальта, сравнивая со 100% кобальта у Apple", - приводит телеканал слова Маска в ходе обсуждения финансовой отчетности Tesla.

Кобальт - это тяжелый металл, который применяется в производстве литий-ионных аккумуляторов. Большинство его запасов приходится на Демократическую Республику Конго, где при его добыче нарушаются условия труда. Сам кобальт и его соединения токсичны. 

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СШАКонго (ДРК)Маск, Илон
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